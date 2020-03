Il Napoli ha in pentola diverse trattative di mercato per la prossima sessione estiva, in modo da accontentare il tecnico Gattuso. Da tempo piace la punta del Betis Siviglia classe ’93 Loren Moron, clausola rescissoria da 60 milioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il d.s. Giuntoli avrebbe un piano per aggirare il prezzo, 40 milioni +20 fatti di bonus facilmente raggiungibili. Un colpo che si aggiungerebbe a Fabian Ruiz, dove in passato ha giocato al club andaluso.

La Redazione