Ottavio Bianchi: “Ora che tutto è fermo, mi salvano i ricordi”

Il calcio è fermo, così come il tempo, adesso. Chi di calcio vive, o ha vissuto, non può non accusare il colpo. come mister Ottavio Bianchi:

Il tempo è fermo? «Mi salvano i ricordi. Quelli di una vita intera. Da tre anni sono vedovo e qualche volta anche il calcio mi aiuta a regalarmi un sorriso. Chissà perché col passare degli anni dimentichi i momenti brutti e ti vengono in mente solo quelli gioiosi: lo scudetto, la Coppa Uefa con il Napoli. Incredibilmente mi vengono in mente più adesso che nel passato. Napoli mi è rimasta nel cuore, spero che con la creazione della zona rossa la città sia riuscita a non precipitare nella tragedia come qui».

Maradona, lo sa, anche lui vive in isolamento in Argentina per timore del Coronavirus. «Giusto essere prudenti, non correre rischi, non sfidare la sorte. Con Diego ho vissuto anni straordinari, passerà indenne anche lui questo momento drammatico della nostra storia».

Fonte: Il Mattino