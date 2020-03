Ospina: “Avevamo pensato di tornare con la famiglia in Colombia!”

Le sue parole a Espn – Prima ancora di essere il portiere del Napoli e della Nazionale colombiana, David Ospina è innanzitutto il padre di Dulce Maria e Maxi nonché il marito di Jessica. E dunque il membro di una famiglia di cui avverte ogni tipo di responsabilità. «In Italia la situazione con il Coronavirus è complessa, ci sono moltissimi casi, e così in certi momenti pensi a tante cose». Compreso scappare il più lontano possibile. «Sì, abbiamo anche pensato di tornare in Colombia, però in questo momento hanno cancellato i voli e così abbiamo deciso di restare. E di chiuderci in casa con tutte le precauzioni». Fonte: CdS