Loren è il nome nuovo sul taccuino del ds azzurro Giuntoli

Uno dei giocatori che più si sono messi in mostra in questa stagione è Lorenzo Moròn Garcia, detto Loren. Il calciatore del Betis ha siglato ben 11 reti in 29 presenze ma ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. De Laurentiis e Giuntoli lavorano sulla possibilità di spendere sui 40 milioni di euro, mentre per i restanti 20 i campani potrebbero inserire dei bonus facilmente raggiungibili.

Proprio dal Betis due estati fa il Napoli pescò Fabian Ruiz, ma spese la metà (30 milioni di euro). Motivo per cui la società partenopea non vorrebbe rischiare un altro affare Lozano col rischio che il calciatore non si inserisca. Ad ogni modo il Napoli vorrebbe portare Loren a Castel Volturno, dove ritroverebbe Fabian. Anche se per Ruiz bisognerà valutare cosa succederà col Barça e il Real.