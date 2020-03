Martens si è allenato anche facendo jogging in strada con tutte le precauzioni del momento (Foto)

Secondo giorno a casa per i giocatori del Napoli. Secondo di chissà quanti. Da programma, la squadra dovrebbe riprendere la preparazione mercoledì al centro sportivo di Castel Volturno, ma dopo il documento diffuso ieri collettivamente dai medici di serie A, la storia va considerata in evoluzione. Gattuso, il capitano Insigne e il dottor Canonico dovranno valutare la soluzione migliore. I giocatori, nel frattempo, lavorano in casa per quanto possono, fermo restando qualche eccezione: Mertens, ad esempio, è stato filmato a fare jogging in strada (con tanto di mascherina). Agli infortunati è stata assegnata una tabella personalizzata per non interrompere del tutto i cicli di recupero. Fonte: CdS