Diego Armando Maradona è in isolamento preventivo, L’attuale allenatore del Gimnasia La Plata è stato costretto a separarsi dai suoi calciatori per motivi di salute. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il medico sociale della squadra argentina Flavio Tunessi ha spiegato: «Con Maradona stiamo prendendo decisioni preventive. È isolato in un edificio. Può stare solamente al piano terra, visto che fa parte del gruppo a rischio».

Maradona nel corso degli anni ha avuto qualche problema di troppo a livello di salute e il pericolo che contragga il Covid-19 è da scongiurare dato che è considerato un soggetto a rischio. Il medico del Gimnasia La Plata ha poi affrontato il dilemma: giocare o fermarsi, dato che in Argentina i campionati non sono ancora stati sospesi e per ora si andrà verso le porte chiuse.

«Noi medici delle squadre di Superliga abbiamo suggerito alle autorità di sospendere sia le partite che gli allenamenti». E Maradona, che aveva nei giorni scorsi inviato un caloroso messaggio a Napoli e ai napoletani. Ha appoggiato la decisione presa dal River Plate di non scendere in campo in attesa delle decisioni dell’Afa. Intanto, in Serie A ci sono altri quattro giocatori positivi al Coronavirus. Due della Fiorentina, l’argentino Pezzella e Cutrone, e altrettanti della Sampdoria, Bereszynski e De Paoli. Fonte: Il Mattino