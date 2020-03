L’appello di Manolas: “Aiutiamo l’ospedale Spallanzani di Roma”

In questo momento dove tutto il mondo sta combattendo la battaglia contro la pandemia chiamata Coronavirus, il calcio non si sottrae verso la solidarietà. Il difensore del Napoli ed ex Roma Kostas Manolas, lancia un messaggio per stare dalla parte degli ammalati. “Ciao ragazzi. In questo momento di grande sofferenza, facciamo una piccola o grande donazione che sia per aiutare chi ci sta aiutando”. Il twitter del club giallorosso ringrazia l’ex calciatore greco per lo splendido messaggio di solidarietà.

La Redazione