Il piano del Napoli per arrivare a Jovic

In questo momento il calcio si è fermato a causa della pandemia Coronavirus, ma non il mercato dove il Napoli vorrà dire la sua per la sessione estiva. Uno degli obiettivi del club azzurro è Luka Jovic del Real Madrid, calciatore che non sta trovando spazio nella squadra di Zidane. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport i blancos chiedono 40 milioni, la società di De Laurentiis potrebbe dilazionare il pagamento in un paio di anni. Nelle prossime settimane nuovi contatti per cercare di arrivare al colpo dell’estate. L’unico affare certo in attacco, in attesa dell’ufficialità del rinnovo di Mertens, è Petagna.

La Redazione