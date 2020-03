Il nodo stipendi – La Lega di A chiede uno sconto allo Stato

Il nodo sugli stipendi è tra le richieste che avanzeranno le società ci sarà anche quella di ottenere un intervento dallo stato sull’Irpef per poter dare gli stipendi netti ai calciatori. Peraltro, senza gli incassi da stadio e in attesa dei pagamenti dei broadcaster, diversi club cominciano ad avere problemi di liquidità. Così si apre anche un altro fronte con la Federazione. Attualmente, infatti, le regole per l’iscrizione al campionato prevedono il pagamento degli emolumenti fino a maggio. Ebbene, ci sarà la richiesta per anticipare la scadenza, magari a marzo. In questo modo, le società avranno più margine per operare. Chiaro che la questione più importante resti come riuscire a finire il campionato. Fonte: CdS