In estate potrebbe tornare di moda per il Napoli il nome di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è stato vicino al Napoli nel mercato invernale, poi lo svedese ha scelto la Milano rossonera. Nel mese di dicembre Ibra trova l’accordo col Diavolo ma dopo alcune proposte sfumate, una era quella azzurra appunto. Alla vigilia di Natale lo svedese contatta Boban è gli comunica (a suo modo): “Complimenti, hai preso Ibrahimovic!“.

Da lì l’approdo a Milanello. Adesso però con Zvone fuori dal Milan, Maldni in bilico e l’AD Gazidis intenzionato a ringiovanire la rosa con Rangnick (forse…) per Ibracadabra non sembrerebbe esserci posto al Milan. A questo punto in estate potrebbe tornare in auge la trattativa col Napoli che perderà con tutta probabilità almeno uno tra Milik e LLorente.