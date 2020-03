I calciatori spagnoli contagiati molto prima di quelli italiani. Son già tanti

Dopo i cinque casi nel Valencia, c’è un altro calciatore che gioca in Spagna risultati positivo al test del Coronavirus. Si tratta di Jonathas de Jesùs, attaccante brasiliano dell‘Elche, club di ‘Segunda Division’, equivalente della Serie B italiana. Dice l’Ansa che la notizia era stata anticipata da ‘Radio Marca’, poi il club l’ha confermata via social precisando che ora squadra e tutto il personale effettueranno la quarantena di quindici giorni. Domenica scorsa l’Elche ha giocato a Madrid, focolaio dell’epidemia in Spagna, vincendo per 3-2 sul campo del Rayo Vallecano. Per i nomi di quelli del Valencia ————->>>Clicca qui