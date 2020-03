Gennaro Gattuso: “Allenare questo gruppo in una città come Napoli mi carica”

In attesa di tornare alla vita agonistica, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport 24 analizza il momento della squadra e sul passaggio sulla panchina azzurra. “La chiamata di De Laurentiis? Rimasi sorpreso, perchè non pensavo che un presidente di un club che è in crescita da 8 anni mi chiamasse. Allenare questo gruppo in una città come Napoli mi dà una carica e vorrei essere ricordato quando andrò via, per la serietà, la professionalità e il mio stile, al di là dei trofei. Ancelotti? E’ impossibile da copiare, lui è un secondo padre per me, ma come tutti gli allenatori, siamo legati ai risultati. Dico che gli idoli devono essere i calciatori, sono loro che scendono in campo e se danno il massimo, saranno alla fine elogiati dal pubblico”.

La Redazione