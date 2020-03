Diritti TV – La serie A andrebbe incontro alle televisioni

GARANZIA DI SOSTEGNO-Diritti TV

Si tratta, evidentemente, di uno scenario ancora tutto da esplorare e, in ogni caso, strettamente collegato al fatto che il campionato possa concludersi e in che modo. Tuttavia, da parte dei club ci sarebbe stata un’apertura. Insomma, è un discorso che si può portare avanti. Anche perché la concessione, poi, non sarebbe a senso unico. In sostanza, la serie A andrebbe incontro alle televisioni, che, peraltro, tengono in piedi tutto il sistema, in cambio però della garanzia di un sostegno certo e in crescita per gli anni a venire. Lo sguardo, evidentemente, va al prossimo triennio di diritti, quello che parte dal 2021 e si conclude nel 2024. Significa che i broadcaster dovrebbero promettere, oltre alla partecipazione al nuovo bando, anche la disponibilità ad assecondare le esigenze del club, evitando quindi una corsa al ribasso. Fonte: CdS