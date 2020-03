Coronavirus – Il Valencia annuncia altri 5 contagiati

Il Valencia ha preferito non svelare l’identità, ma, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato che 5 giocatori del club sono positivi al Coronavirus Covid-19. Dopo Ezequiel Garay, primo calciatore contagiato in Liga, anche in Spagna, quindi, aumenta la lista. Il club ha preferito non diramare i nomi degli altri soggetti coinvolti, Garay a parte. In realtà non si è certi che si tratti solo di calciatori, potrebbero essere coinvolti membri dello staff tecnico. Il Valencia è dunque, al momento, uno dei club più colpiti in Spagna dall’epidemia.