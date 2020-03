CALCIO FEMMINILE – Milena Bertolini e le ragazze aderiscono alle Regole del gioco

In un momento dove il mondo del calcio si ferma per la pandemia del Coronavirus, i calciatori e le giocatrici dell’Italia aderiscono all’#Le regole del gioco, questa non è una partita come le altre. La Figc ha deciso di donare 100 mila euro all’Istituto nazionale verso l’Ospedale Spalanzani. Hanno aderito alla campagna della FIGC i Commissari Tecnici Milena Bertolini e Roberto Mancini e saranno coinvolti tanti calciatori e calciatrici: i primi a scendere in campo saranno Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma, Alia Guagni, Manuela Giugliano, Cristiana Girelli, Ciro Immobile, Jorginho, Nicolò Zaniolo. Seguiranno nei prossimi giorni altri Azzurri e Azzurre che stanno aderendo al progetto. Ai Capitani Giorgio Chiellini e Sara Gama sarà affidata poi la conclusione della campagna.

Fonte: foto figc.it