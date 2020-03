Ancelotti ed in piccola parte Gattuso detentori di un record del Napoli

Ancelotti ed in parte Gattuso hanno contribuito a far sì che il Napoli sia l’unica italiana finora imbattuta nella Champions League 2019/20. In generale solo altre tre squadre non hanno incassato sconfitte nel torneo: Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco.

Gli azzurri hanno battuto nello Stage Group anche il Liverpool campione d’Europa al San Paolo.

Questi i risultati degli azzurri nella Champions 2019/20:

Prima giornata: Napoli-Liverpool 2-0 (Mertens, Llorente)

Seconda giornata: Genk-Napoli 0-0

Terza giornata: Salisburgo-Napoli 2-3 (doppietta Mertens, gol di Insigne)

Quarta giornata: Napoli-Salisburgo 1-1 (Lozano)

Quinta giornata: Napoli-Genk 4-0 (tripletta di Milik, gol di Mertens su rigore)

Sesta giornata: Liverpool-Napoli 1-1 (Mertens)Fonte: SSC Napoli