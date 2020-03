Tagliatela: “Occorre rispettare qualsiasi squadra di Serie A, B o C che sia!”

La formula migliore per concludere questo campionato secondo Taglialatela:«Bisogna rispettare tutte le squadre, quindi per me l’Europeo dovrebbe slittare di un anno concludendo così tutti i campionati con le giornate rimanenti. Anche giocando a giugno e luglio. Serve rispettare qualsiasi squadra, dalla prima all’ultima di Serie A, B o C che sia. Hanno fatto investimenti importanti. Anche noi a Ischia giochiamo in Promozione, ci mancano le giornate e vogliamo disputarle. Perché da parte di tutti sono stati fatti dei sacrifici. Ovviamente tutto questo a patto che ci siano le condizioni. Se si trova la soluzione a questo problema, si dovrebbe quindi far giocare tutte le partite restanti e far slittare l’Europeo. In questo modo puoi disputare anche la Champions e l’Europa League. Magari l’anno prossimo inizi un po’ più tardi».