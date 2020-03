Taglialatela: “Calciatori in prestito? Potrebbero pagare un mese aggiuntivo”

Pino Taglialatela, intervistato da Il Roma, si sofferma sulla questione prestiti dei giocatori, ecco le sue parole: «Parlando per i giocatori, non credo che dopo questa situazione qualcuno abbia problemi nel giocare un mese in più. Magari si può prolungare di un mese il contratto dei giocatori, pagando un mese aggiuntivo. Un accordo si troverà. Avendo ancora l’anima del calciatore dico che lo farei senza problemi e divertendomi. Poi appena finisce la stagione calcistica si pensa a quella successiva. Effettivamente il problema potrebbe nascere, ma è secondario in base al problema che stiamo affrontando tutti al momento».