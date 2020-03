Solidarietà – Il ringraziamento pubblico di De Luca ad Insigne

Lorenzo Insigne è sempre più impegnato in prima persona per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Ieri il Governatore della Regione Campania lo ha ringraziato durante una diretta social: «Vorrei ringraziare Lorenzo Insigne, tra le persone più attive per aiutare gli ospedali di Napoli. Ci ha donato 100 mila euro per combattere il coronavirus e aiutare gli ospedali». Il capitano azzurro in questi giorni aveva già sollecitato una raccolta fondi per l’ospedale Cotugno sul suo profilo Instagram e lanciato un messaggio in napoletano sui suoi canali social: «M’arraccuman guagliù, nun ascite, stateve a casa». Una raccolta fondi per gli ospedali napoletani l’hanno lanciata anche l’attaccante polacco Mlik e la sua compagna Jessica.

