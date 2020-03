Sinatti:” I giocatori si allenano a casa per quanto possono”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Sinatti, preparatore atletico:

“È chiaro che fermare gli atleti può essere dannoso, ma sicuramente qualcuno di loro si sta allenando a casa per quanto può. Bisogna capire quanto tempo sono fermi, quando si riprende, per avere un’idea dei danni. Allenamento migliore da casa? Alcuni giocatori hanno una propria palestra in casa, dove tonificare o lavori di tipo metabolico. Tutto dipende da ciò che si ha disposizione, ma anche avendo una stanza vuota, seguiti da un professionista, ci si può tenere in forma.”.