Pandemia – C’è chi ancora gioca, con gli spettatori sugli spalti

Il mondo dello sport, del calcio soprattutto, che coinvolge masse e muove folle, non poteva non essere coinvolto da un evento imprevedibile come quello di una pandemia. Una pandemia che può cominciare da una stretta di mano, che “tocca” i rapporti umani. E’ il momento del contatto fisico, del respiro all’ unisono, dell’ abbraccio di gioia, dell’ urlo liberatorio del gol che può essere “colpevole”. Per chi è in campo e per chi è sugli spalti. Ci si è dovuti arrendere, qualcuno lo ha fatto anche in ritardo. Eppure, se osserviamo la foto, scopriamo che c’è ancora chi gioca. Con il pubblico. E non si può fare a meno di chiedersi: “Perchè?”