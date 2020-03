Napoli, su Bonaventura c’è tanta concorrenza

La Gazzetta parla di un interessamento della Lazio per Giacomo Bonaventura, dopo averlo seguito anche in passato. Il centrocampista rossonero è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e potrebbe decidere di accettare la proposta della squadra di Lotito. Bonaventura sarebbe un acquisto ideale per i biancocelesti visto che dovranno disputare anche la Champions League il prossimo anno. Il Napoli ha mostrato l’interesse per il giocatore e valuta la situazione, il calciatore ha delle grandi qualità ed è ambito da molti club in Serie A.