La rifondazione azzurra sembra un passo necessario per ripartire

In estate il Napoli dovrebbe rivoluzionare la rosa della squadra. Il ds Giuntoli ha già chiuso per Petagna della SPAL a gennaio, ma in attacco potrebbero esserci altri movimenti. Milik e Llorente potrebbero lasciare Castel Volturno, il polacco non ha ancora rinnovato mentre lo spagnolo non convince Gattuso.

Bisogna anche analizzare la situazione legata ai rinnovi di contratto di Mertens e Callejon. Col belga che dovrebbe trovare un accordo soprattutto dopo l’incontro con De Laurentiis. Lo spagnolo invece sembra sempre più lontano da Napoli. Altro “caso” è quello di Lozano, l’acquisto più costoso della storia azzurra è diventato un oggetto misterioso.

Discorso decisamente opposto invece quello di Lorenzo Insigne, sempre più capitano e leader della squadra. Il Magnifico dopo il momento difficile vissuto durante la gestione Ancelotti ha ritrovato il sorriso ma soprattutto i goal. Il 24 partenopeo sembra ad oggi l’unico sicuro del posto, mentre per gli altri Giuntoli e la Società faranno alcune valutazioni.

A centrocampo resta da capire cosa succederà con Fabian Ruiz. Real Madrid e Barcellona hanno da tempo dimostrato un forte interesse sull’ex Betis. Un altro giocatore in dubbio è Allan, il brasiliano dopo l’esclusione contro il Cagliari è tornato in campo contro il Brescia (entrato all’86’ al posto di Demme), contro il Barcellona (entrato all’80’ ancora al posto di un esausto Demme), contro il Torino (entrato all’80’ ma stavolta al posto di Lobotka). Gattuso deve provare a recuperare l’ex Udinese se vuole avere un’arma in più per il finale di stagione (quando si riprenderà a giocare…).

In difesa Koulibaly sta attraversando una stagione nettamente inferiore alle aspettative, lo sa lui e lo sanno tutti i tifosi azzurri. Il K2 una volta invalicabile adesso sembra essere diventato una vetta di bassa altura accessibile a tutti anche i neofiti della scalata. Mentre il mercato ha consegnato al Napoli un granitico Manolas, sempre più leader della retroguardia azzurra. Ma soprattutto la vera sorpresa Giovanni Di Lorenzo che ha sorpreso tutti con un rendimento strepitoso da vero stakanovista. L’ex Empoli ha dimostrato di essere il miglior terzino della Serie A, ma è stato spesso dirottato sulla corsia macina ma utilizzato anche come centrale difensivo visti gli infortuni di Maksimovic e Koulibaly.

Ad ogni modo Giuntoli, De Laurentiis e Gattuso stanno lavorando per capire le reali esigenze di mercato del Napoli. Il ciclo che ha portato la rivoluzione di Rafa Benitez con i vari Albiol, Callejon, Higuain uniti ai senatori Hamsik, KK, Allan, Hysaj, Mertens e il regista Jorginho sembra essere arrivato al capolinea. Sono rimasti Mertens e Callejon (ma il loro contratto è in scadenza il 30 giungo), Allan e KK sono sotto tono.

Gli arrivi di Demme, Lobotka e Politano , soprattutto quello del tedesco, hanno dato una ventata nuova. Ma comunque si avverte la sensazione di un cambiamento necessario per poter ripartire.

A cura di Emilio Quintieri