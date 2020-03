SI VEDRA’

Nella chat di gruppo, intorno a mezzogiorno, i calciatori sono stati invitati a starsene in famiglia. Hanno letto il programma che Gattuso e lo staff gli hanno inviato. Per provare a tenersi in forma appena un po’, e soprattutto hanno riletto le raccomandazioni dei medici, del dottor Canonico. Castel Volturno riaprirà mercoledì mattina, forse, chissà: non dipenderà, ovviamente, dal Napoli, ma da questa nuova vita che va affrontata di ora in ora. Fonte: CdS