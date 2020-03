Castel Volturno – Gattuso da il via libera a tutti: Ci si vede mercoledì

Napoli – Un giorno che diventano cinque, perché il calcio in questo momento può aspettare e a Castel Volturno non c’è motivo di andare. Arrivederci a mercoledì prossimo, per il momento, e se non dovessero esserci controindicazioni sulle strategie da adottare. Il Napoli se ne sta a casa, si prende una legittima, inevitabile, indispensabile pausa, evita – come tutti – il rischio del contagio, ora che può evitare di allenarsi, avendo aspettato sino a ieri mattina che arrivasse il «no» alla sfida di Champions con il Barcellona. Fonte: CdS