Martino:”L’idea di giocare i play-off e play-out non mi dispiace”

Queste sono le parole rilasciate dal giornalista Carmine Martino ,sulla possibile soluzione di giocare i play-off:

“E’ da un paio di giorni che gira questa ipotesi,e devo dire che non mi dispiace. Qualora si decidesse su questa strada mi augurerei che i play-off si estendessero ad 8 squadre,cosi potremmo avere più partite da seguire e rendere il tutto più interessante.Stesso discorso lo farei per chi lotta per non retrocedere con l’utilizzo dei play-out”.