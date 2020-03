Maradona: “Napoli e l’Italia parte della mia vita, l’Argentina prenda esempio da loro”

Per Maradona questa è stata, e rimane, come conferma il CdS, casa sua: e da via Scipione Capece, l’epicentro della Storia di un uomo che ha cambiato la città:«Ho vissuto a Napoli sette anni, lì vive parte della mia famiglia, molta gente che mi vuole bene e a cui io voglio bene e l’Italia è parte della mia vita: e perciò voglio mandare il mio messaggio di sostegno in questo momento difficile». Napoli e l’Italia e Buenos Aires e l’Argentina – entra in campo per sollecitare la propria gente a prendere esempio da quelli che sono stati i suoi compagni di viaggi, rivali inclusi, per un settennato carico di gloria. «L’Italia è parte della mia vita e voglio inviare il mio messaggio di sostegno in questo periodo così difficile. Ma in Italia tutti hanno capito quanto sia importante rimanere a casa: spero che in Argentina tutti risponderemo in tempo».

