L’arbitro napoletano Guida, dopo Juve/Inter, decide l’isolamento volontario

Si legge si “Il Mattino” che non solo la Juventus e l’Inter sono in isolamento dopo che Rugani è risultato positivo al test del Covid-19. Anche Marco Guida, l’arbitro internazionale di Pompeima della sezione arbitrale di Torre Annunziata, che ha diretto domenica sera il big match dello Stadium, ha deciso per l’auto-isolamento nella propria abitazione, dopo che la notizia di Rugani era stata comunicata mercoledì sera dal club bianconero (che ha messo in quarantena ben 121 persone, compreso il presidente Andrea Agnelli). Una scelta che non impone controlli particolari: Guida, come anche tanti tesserati della Juventus e dell’Inter, non è stato sottoposto a tampone perché il protocollo è chiaro e non lo prevede. Con Guida domenica c’erano anche i napoletani Fabio Maresca, quarto uomo, e Ciro Carbone, assistente di linea. Anche loro sono in isolamento nel proprio domicilio, senza ulteriori misure.

La Redazione