L’Aic chiede di prolungare lo stop agli allenamenti. Scontro Juve/Lazio

Il sindacato dei giocatori insiste per un’interruzione ancora più lunga. Il Milan si è già portato avanti, allungando la sua pausa fino al 23 marzo. Altri club, però, non sono così disponibili.

E’ il caso della Lazio. Tanto che ieri è andato in scena un breve battibecco, ovviamente a distanza, tra Agnelli e Lotito. Davanti all’insistenza del presidente biancoceleste, che sosteneva come gli allenamenti non fossero vietati, se svolti in sicurezza e con le dovute attenzioni, il numero uno bianconero ha risposto con una battuta: «Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori». Lotito ha provato, a sua volta, secondo il CdS, a replicare, ma le risate degli altri hanno finito per spegnere la tensione.

La Redazione