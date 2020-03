La Serie A può escludere definitivamente Mediapro dai diritti TV

I prossimi giorni serviranno per smarcare anche questo argomento. Nel frattempo, però, la serie A si trova costretta ad accelerare nella compilazione dei nuovi bandi. Nella giornata di ieri, infatti, si è tenuta anche una lunga riunione della commissione per i diritti tv, anche quella a distanza. Il lavoro è da considerare concluso e verrà portato all’esame dei club nell’Assemblea di lunedì. L’obiettivo è quello di ottenere il massimo, quindi è prevedibile che, tra i pacchetti, ci sia un ulteriore sbilanciamento verso le esclusive per prodotto. Fermo restando, però, che l’Antitrust ha già lanciato un avvertimento: vigilerà affinché l’utente finale non si ritrovi costretto a sottoscrivere troppi abbonamenti, aumentando la propria spesa. All’ordine del giorno dell’appuntamento di lunedì ci sarebbe anche la proposta contrattuale “Short Form” di Mediapro. Ma, qualora la serie A arrivasse ad un accordo con gli attuali broadcaster, i discorsi con l’agenzia spagnola potrebbero interrompersi definitivamente, al netto dei procedimenti ancora in corso. Fonte: CdS