L’ Assemblea di Lega ribadisce: “Scudetto entro giugno, in campo appena possibile”

Non è stata una vera Assemblea, non poteva esserlo perché, per statuto, in video conference non è consentito deliberare, ma presidenti e dirigenti dei club di serie A, ieri, si sono nuovamente collegati per affrontare le questioni più urgenti, collegata all’emergenza coronavirus. Ovviamente è stata ribadita la linea da tenere nei confronti dell’Uefa: «Non si possono privilegiare gli Europei rispetto campionati altrimenti collassa il sistema». Ed è la linea che coinvolge anche le altre Leghe europee e, dunque, l’aspettativa è che l’organismo europeo, martedì, decida per lo spostamento della rassegna continentale. «La posizione della serie A resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo consentiranno». Fonte: CdS