Insigne, l’ex agente: “La donazione? Non mi stupisce, ma una cosa non gli sarà piaciuta”

Intervenuto in onda su Radio Marte, Antonio Ottaiano ex procuratore di Lorenzo Insigne: “Il calcio è arrivato tardi a farsi la domanda circa la gravità del problema. Donazione di Lorenzo? A dire il vero, mi stupisco di più per il fatto che sia stato reso noto, ma non sarà dipeso da lui. Non gli sarà molto gradito il fatto che sia stato pubblicizzato il gesto. De Luca l’ha fatto per dare valore al gesto, ma credo che Lorenzo avrebbe preferito che restasse più anonimo, perché è fatto così”.