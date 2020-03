I calciatori a casa: due volte al giorno contatti telefonici con il Dott. Canonico & Co.

Tutto verrà tenuto costantemente sotto controllo dallo staff medico azzurro composto dal responsabile, il dottore Raffaele Canonico, e dai dottori Enrico D’Andrea e Gennaro De Luca. Raccomandazioni ribadite a tutti in questi giorni di non muoversi dalle proprie case per stare attenti il più possibile al pericolo di contagio: per i calciatori ci sarà l’opportunità di poter trascorrere qualche momento in più in famiglia.Gli azzurri vengono seguiti con grande meticolosità, due volte al giorno viene monitorata la situazione al telefono dai medici: i calciatori stanno tutti bene e nessuno ha avuto sintomi da coronavirus. Un riposo comunque in parte attivo: la squadra ha mantenuto la condizione atletica al top perché è stata l’unica della serie A che ha proseguito fino ad ieri gli allenamenti. Gli azzurri, quindi, potranno interrompere per 4 giorni il lavoro sul campo, senza subire contraccolpi sul piano atletico, per poi poter riprendere tutti quanti insieme la preparazione. Fonte: Il Mattino