G. Gattuso a Sky: “Trofei? A me interessa avere uno stile. Felice di allenare il Napoli”

In questo periodo dove il calcio si è fermato per la pandemia da Coronavirus, quest’oggi Sky Sport 24 ha intervistato il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. “In questo lavoro di allenatore voglio scrivere pagine importanti. Vincere trofei? E’ importante, ma voglio avere un mio stile, avere credibilità e farsi seguire dai propri calciatori. In camera ho il poster di Salvatore Bagni, un vero guerriero e da lui ho preso il suo modo di stare in campo, giocava con i calzettoni abbassati. Sulla chiamata del Napoli dico che per me è stato un onore, felice di questa opportunità. Negli ultimi 8 anni è stato un club di grande prestigio e sapevo delle difficoltà che potevo incontrare. Allenare questi ragazzi e vivere in città mi riempie d’orgoglio e altrettanta soddisfazione, oltre che la chiamata di Adl che mi sorprese molto. Vorrei essere ricordato per il mio stile e la serietà quando non sarò più il tecnico del club azzurro. Alla fine vorrei che i calciatori fossero ricordati perchè sono loro gli idoli”.

La Redazione