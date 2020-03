Due nomi per la fascia sinistra, Giuntoli li segue

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, prosegue il lavoro di Giuntoli, che monitora due nomi per la fascia sinistra. Il primo è Kostas Tsimikas dell’Olympiacos, seguito anche nello scorso mercato, per dare maggior cambi visto il tardo recupero di Ghoulam. Il secondo nome è quello di Borna Barisic dei Rangers Glasgow, ha una valutazione di 7-8 milioni. Entrambi il calciatori in campo giovedì per le rispettive gare di Europa League, e monitorati dal ds azzurro che studia il colpo.