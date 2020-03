Di Lello: “Settimana prossima ci sarà un nuovo consiglio federale!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Di Lello, procuratore aggiunto FIGC: “Sto seguendo le indicazioni del Governo, come chiunque altro. Rischio che non si completi la stagione? E’ un rischio concreto, c’è la possibilità che il termine ultimo del 3 aprile venga prorogato. Settimana prossima ci sarà un nuovo consiglio federale, con tutto il rispetto per le richieste della società, sarà la Federcalcio a decidere. E’ ovvio che vogliamo portare a termine i campionati, la UEFA è arrivata in ritardo. Ci piace pensare positivo e se verso la seconda metà di Aprile la situazione scemerà, possiamo concludere i campionati, magari con formule diverse come playoff e playout. La priorità oggi è fermare il contagio, poi si vedrà come agire sul campionato. Lo spettacolo ci manca, ma non si poteva fare diversamente auguriamoci si possa tornare presto a riempire gli stadi”.