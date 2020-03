Del Genio:”Sono del parere che il campionato debba essere sospeso definitivamente”

Questo è l’intervento del giornalista Paolo Del Genio,in merito alla decisione di come concludere il campionato:

“Credo sia molto difficile che si possa riprendere per il 4 aprile.Stiamo vedendo che anche i calciatori stanno risultando positivi al Coronavirus.Ci siamo mossi troppo tardi nel sospendere i campionati ,visto che i giocatori stanno a contatto tra loro.Io sono del parere che il campionato debba essere sospeso definitivamente ,per poi essere ripreso ,da come era,quando sarà terminato tutto questo caos”.