Coronavirus,Aic:”Oggi in Italia ci sono ancora società calcistiche che sono irresponsabili”

“Siamo indignati nel registrare ancora oggi un comportamento scriteriato e fuori dal contesto nazionale e internazionale di alcune società che si ostinano a convocare gli atleti per allenamenti in piccoli gruppi, o peggio ancora, per il controllo quotidiano della temperatura”. La denuncia è contenuta in una lunga nota dell’Associazione italiana calciatori, che si riferisce – apprende l’ANSA – senza citarle esplicitamente a situazioni che riguardano club di Serie B. “Oggi in Italia ci sono ancora società calcistiche – aggiunge l’Aic – che o sono vergognosamente irresponsabili, o vivono su Marte o sono privi di un minimo di dignità. Se i club convocano in Italia calciatori per il solo fatto di controllare la presenza di febbre o meno, costringendoli a muoversi da casa, incontrare persone, frequentare ambienti per ottenere un dato facilmente comunicabile per telefono, è un atto vergognosamente irresponsabile nei confronti delle tante persone costrette a muoversi e a lavorare per consentirci un minimo di servizi necessari. (ANSA)