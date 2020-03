Come chiudere il campionato entro giugno, il piano della Lega serie A

Il piano ormai è stato delineato. Senza più gli Europei, infatti, la serie A potrà anche riprendere a maggio. Poi, giocando ogni 3 giorni, entro fine giugno, si arriverà al completamento del campionato, con regolare assegnazione dello scudetto e assegnazione di tutti gli altri verdetti. Qualcuno ha anche ipotizzato di sforare a luglio, ottenendo una deroga, visto che i contratti si esauriscono al 30 giugno. Riuscirci, però, come conferma il Corriere dello Sport, appare piuttosto complicato: basti pensare alla scadenza dei prestiti. A proposito della questione medica, sempre più di attualità alla luce delle nuove positività dei calciatori, l’Aic insiste perché le squadre non si allenino. La Lega, mercoledì scorso, aveva invitato le squadre a uno stop di 7 giorni. Ma il sindacato dei giocatori insiste per un’interruzione ancora più lunga. Il Milan si è già portato avanti, allungando la sua pausa fino al 23 marzo. Altri club, però, non sono così disponibili.

La Redazione