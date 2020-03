Chiariello: “Anche i calciatori devono essere soggetti a controlli antivirus”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Calcio italiano che fa la conta dei positivi, Dybala ha smentito, Agnelli in quarantena, Fiorentina e Sampdoria con più casi. In Italia come nel resto d’Europa nessuno è immune al contagio. Com’è possibile visto che si tratta di atleti? E’ chiaro che b astano le vie respiratorie, incrociare una persona, fumarsi in faccia col fumo passivo, il modo per essere contagiati è abbastanza semplice. Anche i calciatori devono essere soggetti a controlli. Forse avevamo sottovalutato il virus“.