Barcellona-Napoli può aspettare, tanto il pallone resta lì nei pensieri di tutti

LA GIORNATA

E’ avvenuto tutto in fretta (?). All’alba di un venerdì 13 marzo in cui l’Uefa ha deciso di sospendere Champions ed Europa League e dunque di «liberare» chi invece, dovendo ancora conoscere il proprio destino, rimaneva prigioniero di un calendario: non si gioca e così Gattuso ha potuto smettere di pensare ancora, di confrontarsi con se stesso su cosa inventarsi per una sfida che nessuno ormai voleva.

Barcellona-Napoli, in realtà, sapeva già di rinvio dal momento in cui il Governo spagnolo aveva bloccato i voli da e per l’Italia. Però ci voleva l’autorevolezza e la «certificazione» dell’Uefa per archiviare qualsiasi tentativo e soffocare definitivamente la paura di doversi (eventualmente) mettere in viaggio studiando soluzioni alternative.

Ora i piani di volo (quello irrealizzabile e vagheggiato nella «disperazione» per Perpignano-Rivesaltes ma mai seriamente preso in considerazione. E anche ovviamente quello prenotato per Barcellona (sperando in un permesso delle autorità) possono essere stracciati. Perché il pallone rimane lì, nel sottoscala dei pensieri di ognuno di loro e diventa elemento marginale. Fonte: CdS