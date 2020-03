Azzurri a casa: le regole impartite da Castelvolturno

A Castelvolturno c’è stato il “rompete le righe”. Uno di quelli che nessuno, stavolta, avrebbe voluto. In questi giorni di stop ognuno si terrà in forma a casa con la cyclette, con addominali e altri esercizi, e se possibile un po’ di corsa sul tapis roulant: non è stata stilata nessuna tabella di lavoro particolare perchè la previsione è che lo stop agli allenamenti sia di breve durata. Il tutto accompagnato dalla consueta attenzione a tavola, mantenendo inalterate le regole della dieta che vengono quotidianamente rispettate dagli azzurri con grande rigidità durante tutto l’anno, anche nei periodi di vacanza più lunghi come quelli estivi.

Fonte: Il Mattino