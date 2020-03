Valentini:” La UEFA ha tardato troppo, si sono finalmente svegliati “

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Valentini, ex direttore generale FIGC:

“Ho visto una grande lezioni di umanità e solidarietà nei napoletani affacciati al balcone. La UEFA ha tardato troppo, si sono finalmente svegliati bloccando le competizioni internazionali. Non si erano ben resi conto di cosa sta succedendo in tutta Europa. Ci sono praticamente quasi tutti i campionati europei fermi, si gioca a porte chiuse soltanto in Polonia, ma immagino si bloccheranno anche lì. Mi sarei aspettato dai tre rappresentanti del consecutivo UEFA, un intervento un po’ più deciso. Ci sono circa 60 giocatori della Serie A sempre convocati dalle proprie nazionali, soltanto il Napoli ne ha 6, l’Europeo va rinviato e l’ideale sarebbe l’anno venturo. Fermiamo i giocatori, fermiamoci noi tutti e ridurremo il contagio. Mi aspettavo da Agnelli, Uva e Christillin un’azione più pressante ed energica. In Italia siamo oltre mille morti, rendiamoci conto che c’è soltanto da bloccarsi. Il 17 ci sarà una riunione con i 55 rappresentanti di tutta Europa, non vedo altra soluzione che rinviare gli Europei per portare a termine i campionati nazionali e se possibile anche le Coppe Europee”.