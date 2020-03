Test Conav-19 anche per Guida, Maresca e Carbone, i tre campani in campo per Juve/Inter

Anche i giocatori dell’Inter hanno dovuto mettersi in quarantena per essere entrato in contatto con il difensore bianconero in occasione del big match giocato (a porte chiuse) domenica allo Stadium.

Ma non solo, perché anche l’arbitro della gara Marco Guida (di Torre Annunziata) ed il quarto uomo Fabio Maresca (della sezione di Napoli)

sono stati prontamente allertati, così come l’assistente Ciro Carbone, campano anche lui. Fonte: Il Mattino