L’UEFA dovrà prendere una decisione sull’Europeo

La Uefa ha fermato le competizioni e ora dovrà studiare degli scenari per l’Europeo. Lo farà da oggi in poi. Ma perché tutto questo tempo? I problemi logistici sono arrivati quando c’è stato l’intervento dei governi. E poi quando, nelle scorse ore, sono arrivati i primi positivi fra i calciatori nelle squadre top. L’iter è stato lo stesso di quanto successo in Italia, solo che in Italia è successo prima. Finché il Governo ha permesso di giocare si è giocato. Poi c’è stata la forte presa di coscienza del calcio che ha anticipato anche le misure restrittive del Paese. Fonte: Sky Sport