Si ferma il calcio in Francia, stop fino al 2 aprile in Bundesliga

Emergenza Coronavirus, anche il calcio francese si ferma. “Il Consiglio di amministrazione della Ligue de Football Professionnel, riunito questa mattina, ha deciso la sospensione delle partite del campionato di Ligue 1 e Ligue 2. Il campionato è interrotto da oggi, 13 marzo 2020, così come per la 29^ giornata, fino a nuovo avviso”, si legge nella nota ufficiale. Da martedì, inoltre, si sospenderà anche la Bundesliga. Lo stop in programma per il campionato è al momento previsto fino al prossimo 2 aprile, “compresa anche la pausa per le nazionali”, come si legge nel comunicato della DFL