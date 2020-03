Gabbiadini: “Sto bene, seguite tutte le norme restate a casa”

IL CASO GABBIADINI

Ma nella giornata di ieri c’è un nuovo caso di Coronavirus in Serie A. Si tratta di Manolo Gabbiadini, risultato positivo al tampone eseguito nei giorni scorsi. «Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa». Le parole dell’ex attaccante del Napoli – e oggi della Sampdoria – rilasciate tramite un posto sul proprio profilo Instagram. Dopo aver appreso delle contagio di Gabbiadini – le cui condizioni di salute nella giornata di ieri, però, erano buone – non solo la Sampdoria, ma anche la squadra del Verona ha ritenuto di mettersi in quarantena vista l’ultima sfida di campionato proprio contro i blucerchiati. Fonte: Il Mattino