Sannino:”Mertens resterà, non può fare a meno di Napoli”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Sannino, cantante:

“Abbracciame è una canzone ha 5 anni, ma continua a stupirmi sotto tante vesti. Sono in quarantena con la mia famiglia, ho scoperto questo flashmob solo per i tantissimi tag che mi sono arrivati, è una grande emozione. Mi sento coinvolto anch’io, perché come loro sto vivendo la stessa situazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti e dire che sono idealmente vicino a tutti. La cosa bella che sta avvenendo in quest’ultimo anno, è che finalmente questa canzone sta assumendo quella che era la mia idea, quando è nata: l’abbraccio che anticipa ogni gesto dell’amore. Sentii Mertens dopo il gol del Barcellona e gli dissi che se avesse segnato anche contro il Barcellona, gli avrei fatto una serenata sotto casa. Dries resta? Non lo so, che mi vuoi far dire (ride, ndr). Ho la netta sensazione che resti, non riesce più a stare senza Napoli e i napoletani”.