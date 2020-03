Zancan: “Liverpool? Si parla del timore di perdere il titolo”

Federico Zancan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il caso positivo di Arteta ha imposto lo stop anche della Premier League e prendere provvedimenti più seri. Inizialmente hanno sottovalutato il problema, finché non arriva in casa tua, c’è la tendenza a voler continuare con la vita normale. Campionati e coppe ferme, penso che il buon senso porterà a rimandare l’Europeo al 2021. Liverpool? Si parla del timore di perdere il titolo, ma non può essere messo in discussione in nessuno modo. Sicuramente andando più avanti potrebbe andare a mancare tutta la gran festa, la parata, che si stava già pregustando e programmando”.