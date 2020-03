Possibile scambio Belotti-Petagna nel mercato estivo

In attesa di capire quando il Napoli potrà tornare a testare il terreno di gioco in maniera ufficiale, il mercato rimane un chiodo fiosso del club azzurro per la prossima estate. Come riporta la Gazzetta dello Sport, possibile scambio con il Torino tra Petagna e Belotti. Da sempre il bomber dei granata è un obiettivo del presidente De Laurentiis e non è da escludere che l’attuale punta della Spal possa essere una pedina di scambio come in passato è stato per Inglese e Ciciretti. Da capire anche il destino di Milik, ma qui è difficile arrivare ad un accordo per il rinnovo del contratto piace ad Arsenal e Tottenham.

La Redazione